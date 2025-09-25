В государственных театрах Ростовской области начался новый сезон

Новый сезон стартовал в государственных театрах Ростовской области. Часть постановок жители Дона и гости региона в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут посетить по Пушкинской карте, которая действует при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Ростовский государственный музыкальный театр 6 и 7 сентября открыл 27-й (95-й) сезон традиционным концертом «На бис» — фирменным представлением, собирающим лучшие фрагменты из опер, балетов, оперетт и мюзиклов текущего репертуара и эксклюзивные музыкальные композиции. В этом сезоне для зрителей подготовили две мировые премьеры: сказочный балет «Фея кукол» и водевиль «Двенадцать стульев».
Открытие 91-го театрального сезона в Ростовском театре кукол имени В. С. Былкова состоялось 20 сентября спектаклем «Буратино». Ростовский театр драмы имени М. Горького откроет 162-й сезон 1 октября масштабной исторической фантазией «Платов». В первые дни октября также состоятся премьеры — комедия «Мнимый больной» Мольера и «Капитанская дочка» А. С. Пушкина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.