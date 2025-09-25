Крымчан призвали покупать билеты на электрички за наличные

В Крыму продолжаются отключения мобильного интернета. Мера необходима для защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи, и затронула многие субъекты России. В связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности на полуострове предупреждали о возможном увеличении продолжительности отключений, однако позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет разработан новый алгоритм, при котором время отключения мобильного интернета будет минимизировано.