В Ростове трехлетний ребенок оказался один на улице, его забрали полицейские

Полицейские в Ростове забрали трехлетнего ребенка, он был на улице без взрослых.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону нашли трехлетнего мальчика на улице без взрослых. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Ростовской области.

— На место прибыли сотрудники ПДН. Они забрали несовершеннолетнего и поместили в медицинское учреждение для полного обследования. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, — рассказали в донском главке.

Полицейские вместе с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

