В Ростове трехлетний ребенок оказался один на улице, его забрали полицейские

В Ростове-на-Дону нашли трехлетнего мальчика на улице без взрослых. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Ростовской области.
— На место прибыли сотрудники ПДН. Они забрали несовершеннолетнего и поместили в медицинское учреждение для полного обследования. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, — рассказали в донском главке.
Полицейские вместе с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
190 пропавших детей нашли в Ростовской области с начала 2025 года.