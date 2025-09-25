Занятия в школе в Крыму, которая попала под удар дронов, возобновлены

ВСУ совершили атаку на Крым вечером 21 сентября. В результате налета дронов пострадали десятки людей, есть погибшие. Один из дронов разрушил актовый зал школы, а также повредил библиотеку. Всех учеников оперативно перевели на дистанционное обучение, пока шли работы по восстановлению школы.