Занятия в школе в Крыму, которая попала под удар дронов, возобновлены

Дрон атаковал школу 21 сентября.
В школе поселка Форос в Крыму, пострадавшей при атаке беспилотного летательного аппарата, возобновились занятия. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
Учебное заведение оперативно подготовили к приему детей. Все необходимые восстановительные работы были проведены в кратчайшие сроки. Сейчас школа в Форосе возобновила работу в штатном режиме, передает слова ведомства ТАСС.
ВСУ совершили атаку на Крым вечером 21 сентября. В результате налета дронов пострадали десятки людей, есть погибшие. Один из дронов разрушил актовый зал школы, а также повредил библиотеку. Всех учеников оперативно перевели на дистанционное обучение, пока шли работы по восстановлению школы.