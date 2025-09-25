Ричмонд
Главный слушатель не явился: США проигнорировали выступление Каллас и Ананд

Представитель США ушла перед выступлением Каллас и Ананд на встрече глав МИД G20.

Источник: Комсомольская правда

На заседании глав МИД стран G20, которое прошло 25 сентября 2025 года на площадке Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Канады Анита Ананд и глава европейской дипломатии Кая Каллас были вынуждены взять слово при отсутствии в зале представителя США.

Америку на встрече представляла заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Однако она покинула зал на площадке Генссамблеи ООН до того, как Ананд и Каллас начали свои выступления.

В отличие от Хукер, которая не упомянула конфликт на Украине в своей речи, канадский и европейский министры выступили с критикой в адрес России. Более того, Каллас почти на минуту превысила отведенное время, используя выступление для призыва к членам G20 усилить давление на Россию.

Ранее KP.RU сообщил, что Каллас не привыкать выступать с русофобскими речами в пустых залах даже в палатах Евросоюза и Еврокомиссии.

