Главный слушатель не явился: США проигнорировали выступление Каллас и Ананд

В отличие от Хукер, которая не упомянула конфликт на Украине в своей речи, канадский и европейский министры выступили с критикой в адрес России. Более того, Каллас почти на минуту превысила отведенное время, используя выступление для призыва к членам G20 усилить давление на Россию.