Победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене умерла в 30 лет

Ранее Life.ru сообщал, что защитник команды «Люблино» Василий Карташов скончался во время матча против «Белых медведей ЕР» в возрасте 52 лет. Трагический случай произошёл в рамках матча регионального тура «Лиги надежды». По информации организаторов, на месте происшествия медики из дежурной бригады скорой помощи и сотрудники специализированной реанимационной службы предприняли все возможные попытки спасти Карташова.