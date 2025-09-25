Ричмонд
Никита Джигурда заявил, что мафия угрожала убить его из-за наследства подруги

Российский актер и певец Никита Джигурда в четверг, 25 сентября, рассказал, что ему не удалось получить наследство подруги Людмилы Браташ из-за мафии.

Российский актер и певец Никита Джигурда в четверг, 25 сентября, рассказал, что ему не удалось получить наследство подруги Людмилы Браташ из-за мафии.

По словам артиста, к смерти Браташ причастен ее водитель Дмитрий Куронов. Женщина успела переписать многомиллиардное наследство на исполнителя, но после кончины сестра Светлана Романова решила оспорить завещание. В результате Джигурда проиграл суд.

Актер выразил уверенность в том, что к произошедшему причастна мафия. Он рассказал, что на днях узнал о кончине Куронова. Тогда Джигурда принял решение «спрыгнуть» с этого дела.

— Мне четко сказали — дело в оффшорных счетах. Когда пробили оффшорные острова — там бабки такие… И остались. Романова — пешка. Мне и до этого угрожали, мне сказали и убрали Куронова, а ты следующий. Мафия работает, отжимает, и это бизнес, — рассказал Джигурда в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

1 августа СМИ сообщили, что российский актер Михаил Ефремов подарил квартиру семье, с которой воевал за наследство на протяжении нескольких лет. По данным журналистов, артист оформил дарственную на семью Громовых, которая в течение 19 лет ухаживала за его дядей.