Никита Джигурда заявил, что мафия угрожала убить его из-за наследства подруги

— Мне четко сказали — дело в оффшорных счетах. Когда пробили оффшорные острова — там бабки такие… И остались. Романова — пешка. Мне и до этого угрожали, мне сказали и убрали Куронова, а ты следующий. Мафия работает, отжимает, и это бизнес, — рассказал Джигурда в беседе с Telegram-каналом «Звездач».