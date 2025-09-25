Синоптик Позднякова: в выходные в Подмосковье возможны заморозки

В ближайшие субботу и воскресенье в Подмосковье возможны заморозки, сообщила в интервью RT ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Не исключено, что в субботу (27 сентября. — Прим. ред.) ночью при переменной облачности температура по области местами может дойти до слабоотрицательных значений», — сказала Позднякова.
Она рассказала, что днем 27 сентября преобладающая температура воздуха ночью — +2…+7 °С, а днем — +7…+12°С, также будет наблюдаться плотный ветер.
«Только вот этот плотный ветер и может уберечь воздух от выхолаживания до отрицательных значений в Подмосковье. Но местами где-то (появление замоорзков. — Прим. ред.) не исключено», — сказала Позднякова.
Она также рассказала, что в субботу и в воскресенье температура воздуха в Подмосковье будет ниже климатической нормы примерно на 2−3 °С, такая ситуация сохранится до конца месяца.
Ранее издание PrimaMedia.ru со ссылкой на Примгидромет сообщило, что в Приморском крае в предстоящие выходные 27 и 28 сентября погодных сюрпризов не ожидается. Днем будет по-летнему тепло: воздух прогреется до +21…. +27 °C, а ночью температура воздуха составит +5… +10 °C, на юге — до +11… +16 °C.