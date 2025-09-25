«Это ответственность блогера». Участники «БлогБай» о важности достоверности информации

Блогеры поделились, что в первую очередь ожидают от форума эмоций. «Завтра у нас очень насыщенный день. По программе мы поедем на полигон. Честно говоря, это довольно экстремально. Мы сами из Минска и привыкли к комфортным условиям. Но здорово, что нас погружают в такую неформальную обстановку. Уверена, контента будет много», — рассказала Анастасия Боровик.