«Это ответственность блогера». Участники «БлогБай» о важности достоверности информации

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. То, насколько важно распространять через блогосферу только достоверную информацию, обсудили блогеры из Минска Анастасия Боровик и Максим Бондарчук на полях II Форума блогеров Беларуси «БлогБай. Сила в правде!», передает корреспондент БЕЛТА.
Анастасия Боровик и Максим Бондарчук работают в проекте «Хорошие новости», где снимают короткие видео о событиях, ведут рубрики молодежных проектов, также они управляют государственными новостными аккаунтами. Кроме того они активно ведут личные блоги: Анастасия делится с молодежью идеями о том, куда можно сходить, а Максим популяризирует Беларусь, рассказывая о жизни в стране.
Участники отметили, что работа в блогосфере сопряжена с определенной ответственностью, так как информация, размещенная блогером, может распространяться быстрее, чем новости от традиционных СМИ. «Главное — подать информацию правильно. Если что-то сказать не так, это может привести к неловким ситуациям. Поэтому важно всегда проверять источники и делать все грамотно», — подчеркнул Максим Бондарчук.
Анастасия Боровик даже назвала эту работу «опасным делом». «За любую неправильную информацию можно понести наказание. Мы не хотим распускать фейки. На нас лежит огромная ответственность, чтобы молодежь не шла по стопам плохих ситуаций», — добавила она.
Блогеры поделились, что в первую очередь ожидают от форума эмоций. «Завтра у нас очень насыщенный день. По программе мы поедем на полигон. Честно говоря, это довольно экстремально. Мы сами из Минска и привыкли к комфортным условиям. Но здорово, что нас погружают в такую неформальную обстановку. Уверена, контента будет много», — рассказала Анастасия Боровик.
II Форум блогеров Беларуси «БлогБай. Сила в правде» проходит с 25 по 27 сентября и собрал около 100 участников. Форум стал ключевой площадкой для обмена опытом, обучения и нетворкинга блогеров различных направлений. В программе форума — пленарное заседание, интерактивный открытый микрофон, а также мастер-классы от ведущих медиаэкспертов, направленные на повышение профессионального уровня блогеров. -0-