Шок для спаржи, польза для ценителя. Как в Гомельском районе заготавливают спаржевую фасоль

Вячеслав Новинский знает не понаслышке не только о технике, но и о самой культуре, а также технологии ее возделывания, переработке и приготовления. «Сам по себе вкус у спаржевой фасоли не ярко выраженный. Да, он такой нежный, слегка сладковатый. Из нее делают разные блюда. Жена вкусно готовит, добавляя в овощное рагу. Маринуют — также вкусно очень, а кто-то и супы готовит из спаржи. Это очень полезный продукт, богат белком», — добавляет он со знанием дела.