Шок для спаржи, польза для ценителя. Как в Гомельском районе заготавливают спаржевую фасоль

Ровные ряды зеленых низкорослых кустиков с длинными стручками-сережками покачиваются от дыхания осеннего ветерка. В сельхозугодьях КСУП «Брилево» Гомельского района спаржевая фасоль прекрасно себя зарекомендовала. В середине сентября аграрии приступили к уборке этой культуры. Корреспонденты БЕЛТА выехали в поля, чтобы отследить весь цикл уборки и заготовки этого полезного овоща.
В промышленных объемах выращивают и сразу же перерабатывают спаржевую фасоль в стране только в этом хозяйстве. Главный агроном сельхозпредприятия Алексей Муртузалиев поясняет, что занимаются спаржевой фасолью в «Брилево» более 15 лет. В этом году под культуру отвели около 75 га. «В стране мы, наверное, единственные, кто в промышленных масштабах занимается спаржевой фасолью. Есть несколько частных фермерских хозяйств в других регионах, но площади не сравнимы», — рассказывает он.
«Климат, почва, условия — все идеально подходит для выращивания этой культуры. Единственное — погодные сюрпризы становятся поводом для некоторых переживаний. Не знаем пока, как эти ночные заморозки скажутся на урожае. Это практически единственные риски — фасоль очень боится морозов. Ночью — ноль градусов, могло и прихватить. А в поле — еще примерно половина. Убрать-то мы можем и быстрее, но специфика производства такова, что в цех по переработке и глубокой заморозке урожай отправляем прямо с поля. Завод работает круглосуточно, линия загружена по-максимуму», — делится главный агроном.
Фактически от уборки фасоли до выхода конечного продукта проходит порядка двух часов. Так этот деликатный овощ не утрачивает своих полезных качеств и свойств.
В автопарке «Брилево» есть и единственный в стране специализированный комбайн для уборки спаржевой фасоли. В эти дни желто-зеленый агрегат начинает смены с шести утра. Техника — в надежных руках комбайнера Вячеслава Новинского, который за годы работы на предприятии в прямом смысле изучил ее до винтика. При необходимости сам заменяет детали, маневренно управляет большегрузом, одним словом чувствует своего механического напарника.
«Комбайн проходит и вычесывает стручки, фактически действует, как расческа, затем выдувает листки. В Беларуси таких больше нет, он единственный. В целом, это штучные экземпляры и в ближнем зарубежье. У частников такой техники нет: кто-то собирает вручную, а кто-то приспосабливает так называемые однорядковые комбайны, которые прикрепляют к мотоблоку. Принцип работы похожий, только высыпается фасоль в мешки», — разъясняет он производственные процессы.
Вячеслав Новинский знает не понаслышке не только о технике, но и о самой культуре, а также технологии ее возделывания, переработке и приготовления. «Сам по себе вкус у спаржевой фасоли не ярко выраженный. Да, он такой нежный, слегка сладковатый. Из нее делают разные блюда. Жена вкусно готовит, добавляя в овощное рагу. Маринуют — также вкусно очень, а кто-то и супы готовит из спаржи. Это очень полезный продукт, богат белком», — добавляет он со знанием дела.
К слову, в этом сезоне посев спаржи в «Брилево» мог оказаться под вопросом. Культура рентабельная и востребованная, но на поставке семян от прежних партнеров сказались санкционные рамки. Однако при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия удалось решить это уравнение со звездочкой. «Было получено специальное разрешение. В итоге не остались без спаржи. В июле посеяли новый сорт. Теперь собираем урожай. В этом году он порадовал — до 100 ц/га. Качество хорошее: стручки длинные, семечка некрупная», — объясняет Алексей Муртузалиев.
Процесс полностью механизированный — от посева до уборки. «И в уходе ничего сверхъестественного нет. Правда, раньше не было вредителей, теперь появляются в связи с климатическими изменениями. Держим эти моменты на контроле», — добавляет он.
Каждая партия сырья оперативно поступает на переработку. Комбайнер и производственный цех всегда на связи.
Начальник консервного производства Наталья Кручко также с душой относится к любимому делу. Она подтверждает: замороженная спаржевая фасоль известна своими полезными качествами, поэтому и продукция востребована.
Технологическая линия современного цеха по переработке и глубокой заморозке спаржевой фасоли и зеленого горошка за годы отработана до совершенства. «Во всем важно выдерживать критерий качества», — подчеркивает она.
К каждому этапу — исключительно ответственный подход. Все на своих местах работают слаженно.
Из кузова сырье подается на бункер, где проходит первичная, предварительная сортировка. Работник вручную осматривает и убирает попавшие стебли, травинки. Далее стручки по ленте подаются на оборудование в цех, где проходят несколько этапов обработки: инспекцию, калибровку, обрезку, бланширование при определенной температуре — и на шоковую заморозку при минус 30−35 градусах.
Следующий этап — фасовка. Прямо из холодильной камеры спаржевую фасоль развешивают в мешки по 25 кг.
Наибольший спрос на спаржевую фасоль — у российского потребителя. Ценители правильного питания с удовольствием ее приобретают и используют в своем рационе. Монопродукт есть в продаже в торговой сети региона и фирменных магазинах предприятия. Также на заводе формируют смеси из замороженных овощей по запросам потребителей. К спарже можно добавить морковь, цветную капусту, брокколи, зеленый горошек, перец и др. Состав микса может быть разным, согласно рецептурам.
Ежесуточно за две смены перерабатывают 20−24 т спаржевой фасоли.
«Дай бог, пройдут эти сентябрьские заморозки, ничего не повредится. Всегда надеемся на лучшее — будем с фасолью», — резюмирует главный агроном предприятия. В хозяйстве сейчас убирают морковь, лук, перец, томаты, чтобы для людей всегда были свои, родные овощи.
