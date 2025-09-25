«Какое чванство»: Украину приструнили за попытку присвоить себе рецепт медовика

Удивительно, что после присвоения медовика, украинцы ещё не сказали, что они яйца варить научили людей. Медовик — это чисто советское изобретение, в рецептурах, в книгах про украинскую кухню никакого упоминания о медовике нет. Вообще, по-моему, первые какие-то рецепты пошли в журналах для хозяек в Москве и потом на СССР распространились.
Максим Сырников.
Председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня».
Эксперт напомнил, что именно медовик часто украшал праздничный стол или готовился к Медовому спасу и такая традиция существовала по всей России, а не только у украинцев. Сырников отметил, что на Украине, конечно, добывают мёд, есть много пасек и климат подходящий. Однако и в Башкирии, например, есть мёд, а также и на Алтае, и на юге нашей страны. По словам специалиста, нельзя назвать украинцев изобретателями медовика, лишь основываясь на месте происхождения мёда.
«Я сейчас нахожусь в Тульской губернии. Вот в середине XIX века была написана книга о краеведе местном, который написал, что на свадьбах готовят так называемый теплик с мёдом. И что, специально научиться этому куда-то ездили? Это опять вот такое чванство начинается с их стороны. Не придумали медовик, но решили, что он их, а он наш», — заключил Сырников.
Напомним, на Украине дошли до смешного и оспорили национальную принадлежность русского медовика. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обратился к The New York Times и потребовал изменить кулинарный рецепт и не называть торт русским блюдом.
