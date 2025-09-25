«Какое чванство»: Украину приструнили за попытку присвоить себе рецепт медовика

Эксперт напомнил, что именно медовик часто украшал праздничный стол или готовился к Медовому спасу и такая традиция существовала по всей России, а не только у украинцев. Сырников отметил, что на Украине, конечно, добывают мёд, есть много пасек и климат подходящий. Однако и в Башкирии, например, есть мёд, а также и на Алтае, и на юге нашей страны. По словам специалиста, нельзя назвать украинцев изобретателями медовика, лишь основываясь на месте происхождения мёда.