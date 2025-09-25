В Испании спустя 20 лет установили личность погибшей россиянки

Национальная полиция Испании установила личность россиянки, тело которой было обнаружено с признаками насильственной смерти почти 20 лет назад. Женщине на момент гибели был 31 год, а ее дело оставалось нераскрытым почти два десятилетия. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.