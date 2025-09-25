В Испании спустя 20 лет установили личность погибшей россиянки

Полиция Испании установила личность россиянки, убитой в 2005 году.
Национальная полиция Испании установила личность россиянки, тело которой было обнаружено с признаками насильственной смерти почти 20 лет назад. Женщине на момент гибели был 31 год, а ее дело оставалось нераскрытым почти два десятилетия. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
«3 июля 2005 года в провинции Барселона было обнаружено тело погибшей с признаками того, что смерть наступила насильственным путем. Первоначальные расследования не смогли установить ее личность, и дело оставалось нераскрытым почти два десятилетия», — добавили в полиции, сообщает ТАСС.
Установить личность удалось благодаря международной операции, координируемой Интерполом. Бюро организации в Анкаре сообщило о возможном совпадении отпечатков пальцев из турецких баз данных с отпечатками из дела в Испании. Последующее исследование и сопоставление подтвердило личность женщины, а позднее эти данные были также подтверждены российскими властями.
Ранее URA.RU сообщало, что в Испании начато расследование по факту убийства гражданина Украины в Валенсии. Правоохранительные органы подтвердили, что речь идет о предполагаемом убийстве, однако официальных подробностей не раскрывают. Об этом сообщили в пресс-службе гражданской гвардии.