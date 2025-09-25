Трамп заявил, что больше не будет использовать выражение «бумажный тигр»

Кроме того, президент США заявил, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) способна продолжать бороться и в конце концов вернуть всю свою территорию в ее изначальных границах. Америка продолжит поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им «как угодно».