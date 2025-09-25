Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что больше не будет использовать выражение «бумажный тигр»

Американский лидер Дональд Трамп больше не планирует использовать в своей речи выражение «бумажный тигр». Об этом в четверг, 25 сентября, он заявил во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Американский лидер Дональд Трамп больше не планирует использовать в своей речи выражение «бумажный тигр». Об этом в четверг, 25 сентября, он заявил во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Я никогда никого не назову "бумажным тигром, — цитирует слова политика РИА Новости.

Днем ранее Трамп назвал «бесцельной борьбой» специальную военную операцию (СВО) на Украине и высмеял российскую военную помощь. Он подчеркнул, что действия Вооруженных сил России (ВС РФ) якобы делают страну похожей на «бумажного тигра».

Кроме того, президент США заявил, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) способна продолжать бороться и в конце концов вернуть всю свою территорию в ее изначальных границах. Америка продолжит поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им «как угодно».

Глава государства также отметил, что у стран НАТО есть полное право сбивать российские истребители в своем воздушном пространстве. В частности, на соответствующий вопрос американский лидер ответил утвердительно.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше