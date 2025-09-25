Трамп заявил, что больше не будет использовать выражение «бумажный тигр»

Американский лидер Дональд Трамп больше не планирует использовать в своей речи выражение «бумажный тигр». Об этом в четверг, 25 сентября, он заявил во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
— Я никогда никого не назову "бумажным тигром, — цитирует слова политика РИА Новости.
Днем ранее Трамп назвал «бесцельной борьбой» специальную военную операцию (СВО) на Украине и высмеял российскую военную помощь. Он подчеркнул, что действия Вооруженных сил России (ВС РФ) якобы делают страну похожей на «бумажного тигра».
Глава государства также отметил, что у стран НАТО есть полное право сбивать российские истребители в своем воздушном пространстве. В частности, на соответствующий вопрос американский лидер ответил утвердительно.