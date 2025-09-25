Напечатанные барабанные перепонки будут имплантироваться сотням москвичей

«Мы сделали за последние 1,5−2 года существенный рывок в практическом применении технологий биопечати и вышли из университетских лабораторий в клиники и госпитали. Сейчас созданные нами технологии используются в НИИ оториноларингологии имени Свержевского, и в результате этого сотрудничества напечатанные нами барабанные перепонки вернули слух четырем десяткам пациентов, в том числе ветеранам СВО», — отметил Хесуани.