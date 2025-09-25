Зенит оштрафован на 500 тысяч за оскорбительный баннер про Дегтярёва

Инцидент произошёл во время кубкового матча с «Ахматом», когда болельщики вывесили огромное полотно, на котором главу спортивного ведомства назвали «некомпетентным быдлом». Поводом для такой акции стали слова Дегтярёва о том, что он не знает, кто такой главный тренер «Зенита» Сергей Семак. По информации источника, баннер был быстро изъят службой безопасности стадиона.