В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за торговлю табаком без лицензии

Правительство России в четверг, 25 сентября, внесло в Государственную думу законопроект о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за торговлю в крупных и особо крупных размерах табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии.

— Законопроектом предусматривается внесение изменений в часть первую статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях криминализации совершаемой в крупном размере и особо крупном размере розничной продажи табачной продукции и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии, — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно инициативе, за торговлю такой продукцией без лицензии будут назначать штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности. Законопроект доступен на официальном сайте опубликования правовых актов.

6 августа заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что закон по профилактике курения табачной продукции среди граждан нужно дополнить подзаконными актами, направленными на введение мер по борьбе с курением табака.