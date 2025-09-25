В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за торговлю табаком без лицензии

Согласно инициативе, за торговлю такой продукцией без лицензии будут назначать штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности. Законопроект доступен на официальном сайте опубликования правовых актов.