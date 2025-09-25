Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Станкович и шесть футболистов пропустят 10-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Главного тренера «Спартака» отстранили от матчей на месяц из-за оскорблений в адрес арбитра.

Источник: Аргументы и факты

Полузащитник столичного «Спартака» Наиль Умяров, защитники московского «Динамо» Хуан Касерес, «Оренбурга» Ираклий Квеквескири, «Акрона» Марат Бокое, у каждого из них по четыре таких карточки, в не примут участие в матчах 10-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за перебора предупреждений, пишет championat.com со ссылкой на пресс-службе РПЛ.

Кроме того, нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев не сыграет в этом туре из-за красной карточки, а нападающий «Сочи» Мартин Крамарич пропустит еще и 11-й тур РПЛ из-за дисквалификации за оскорбление ассистента судьи после матча с московским ЦСКА.

Также в матчах 10-го тура РПЛ не примет главный тренер «Спартака» Деян Станкович, который был дисквалифицирован на месяц.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить на один месяц (до 19 октября) от всех соревнований под эгидой организации Станковича, которого удалили во время матча против столичного «Динамо».

Напомним, во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартака» со столичным «Динамо» Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола команды соперника. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку. Отмечалось, что он также оскорбил арбитра.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше