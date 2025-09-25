Станкович и шесть футболистов пропустят 10-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Полузащитник столичного «Спартака» Наиль Умяров, защитники московского «Динамо» Хуан Касерес, «Оренбурга» Ираклий Квеквескири, «Акрона» Марат Бокое, у каждого из них по четыре таких карточки, в не примут участие в матчах 10-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за перебора предупреждений, пишет championat.com со ссылкой на пресс-службе РПЛ.
Кроме того, нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев не сыграет в этом туре из-за красной карточки, а нападающий «Сочи» Мартин Крамарич пропустит еще и 11-й тур РПЛ из-за дисквалификации за оскорбление ассистента судьи после матча с московским ЦСКА.
Также в матчах 10-го тура РПЛ не примет главный тренер «Спартака» Деян Станкович, который был дисквалифицирован на месяц.
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить на один месяц (до 19 октября) от всех соревнований под эгидой организации Станковича, которого удалили во время матча против столичного «Динамо».
Напомним, во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартака» со столичным «Динамо» Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола команды соперника. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку. Отмечалось, что он также оскорбил арбитра.