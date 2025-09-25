Британский турист пропал в океане на глазах у друзей во время сильного шторма

Турист из Лондона неожиданно пропал на глазах у друзей в океане на Бали — это произошло во время сильного шторма. Об этом сообщили в издании The Sun.
23-летний Харрисон Эдвард Нада Контунас 24 сентября решил поплавать с друзьями в океане. Трое молодых людей зашли в воду на популярном пляже, а один из них остался на суше.
Погодные условия были неблагоприятными для купания — ветер достигал 30 километров в час. В итоге на берег выбрались только двое мужчин, третьего унесли волны.
Спасатели не смогли отправить лодки и гидроциклы для работы в воде из-за шторма, уточнили в издании.
18 сентября туриста парализовало после того, как он надышался соленой водой во время отдыха на Ибице. Согласно вердикту врачей, британец не имеет шансов на восстановление двигательной активности.
Недавно турист-подросток утонул в Адриатическом море, упав с матраса в воду на глазах у своего отца. На место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь, полиция и карабинеры.
В конце февраля у берегов Филиппин погибли два туриста из РФ: первый утонул в воде, а на второго напали акулы. По факту произошедшего на Филиппинах началось расследование.