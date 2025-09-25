Лукашенко: «Орешник» направляется в Белоруссию

В скором времени Белоруссия ожидает получение российских ракетных комплексов «Орешник». Об этом в четверг, 25 сентября, заявил журналистам президент страны Александр Лукашенко.
— Уже в пути, все будет нормально, — рассказал белорусский лидер.
Так он ответил на вопрос, «доехал» ли ракетный комплекс до Белоруссии, передает ТАСС.
22 августа Александр Лукашенко рассказал, как президент России Владимир Путин не разрешил ударить из «Орешника» по улице Банковой в Киеве, где находится офис украинского президента Владимира Зеленского.
13 августа белорусский министр обороны Виктор Хренин сообщил, что в рамках российско-белорусских учений «Запад-2025» военнослужащие отрабатывали планирование применение ядерного оружия и «Орешника». Чиновник подчеркнул, что это является важным элементом стратегического сдерживания.
10 августа заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что среди новейшего вооружения России есть не только ракетный комплекс «Орешник». При этом он не стал говорить, о каком именно оружии идет речь.