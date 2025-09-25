Ричмонд
Интерпол установил личность погибшей 20 лет назад в Испании молодой россиянки

В июле 2005 года в провинции Барселона было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти.

Источник: Комсомольская правда

Нацполиция Испании установила личность женщины, которую обнаружили мертвой 20 лет назад, международную операцию координировал Интерпол. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов страны.

В сообщении уточнили, что 3 июля 2005 года в провинции Барселона было обнаружено тело погибшей с признаками насильственной смерти.

«Первоначальные расследования не смогли установить ее личность, и дело оставалось нераскрытым почти два десятилетия», — отметили в полиции.

Позже определить личность женщины удалось после получения сведений от Национального центрального бюро Интерпола Анкары. Там сообщили о «возможном совпадении» отпечатков пальцев в турецких базах данных, принадлежащих гражданке России, с отпечатками пальцев из дела в Испании.

В полиции королевства подчеркнули, что, получив необходимые материалы, было проведено исследование и сопоставление, подтвердившее личность погибшей, которой на момент смерти был 31 год. Кроме того, эти данные также подтвердили и российские власти.

*- признан иностранным агентом на территории РФ.