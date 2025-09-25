Интерпол установил личность погибшей 20 лет назад в Испании молодой россиянки

Нацполиция Испании установила личность женщины, которую обнаружили мертвой 20 лет назад, международную операцию координировал Интерпол. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов страны.
В сообщении уточнили, что 3 июля 2005 года в провинции Барселона было обнаружено тело погибшей с признаками насильственной смерти.
«Первоначальные расследования не смогли установить ее личность, и дело оставалось нераскрытым почти два десятилетия», — отметили в полиции.
Позже определить личность женщины удалось после получения сведений от Национального центрального бюро Интерпола Анкары. Там сообщили о «возможном совпадении» отпечатков пальцев в турецких базах данных, принадлежащих гражданке России, с отпечатками пальцев из дела в Испании.
В полиции королевства подчеркнули, что, получив необходимые материалы, было проведено исследование и сопоставление, подтвердившее личность погибшей, которой на момент смерти был 31 год. Кроме того, эти данные также подтвердили и российские власти.
Как писал сайт KP.RU, стало известно, что блогера Максима Каца* (признан в России иноагентом), в отношении которого ранее суд в Москве избрал меру пресечения в виде заочного ареста и которому грозит до двух лет тюрьмы, объявлен в розыск на территории всех стран Интерпола. Каца* обвиняют за распространение фейковой информации о российской армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
*- признан иностранным агентом на территории РФ.