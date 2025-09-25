Интерпол установил личность погибшей 20 лет назад в Испании молодой россиянки

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что блогера Максима Каца* (признан в России иноагентом), в отношении которого ранее суд в Москве избрал меру пресечения в виде заочного ареста и которому грозит до двух лет тюрьмы, объявлен в розыск на территории всех стран Интерпола. Каца* обвиняют за распространение фейковой информации о российской армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.