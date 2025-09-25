Правительство Вологодской области опровергло задержание замглавы Родионова

Пресс-служба правительства Вологодской области опровергла вбросы в социальных сетях и заверила, что заместитель губернатора и министр экономического развития региона Дмитрий Родионов не был задержан. По их словам, он продолжает работать на своей должности, в настоящее время находится на рабочем месте.
«Официальное заявление пресс-службы правительства области: Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире», — заявили в пресс-службе вологодского правительства.
Чуть ранее 25 сентября некоторые СМИ и телеграм-каналы писали, что Родионова якобы арестовали и у него дома были обыски. Это связывали с его работой на прежней должности вице-премьера правительства Карелии.
