Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Вологодской области опровергло задержание замглавы Родионова

Дмитрий Родионов находится на рабочем месте, его не задерживали.

Пресс-служба правительства Вологодской области опровергла вбросы в социальных сетях и заверила, что заместитель губернатора и министр экономического развития региона Дмитрий Родионов не был задержан. По их словам, он продолжает работать на своей должности, в настоящее время находится на рабочем месте.

«Официальное заявление пресс-службы правительства области: Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире», — заявили в пресс-службе вологодского правительства.

Чуть ранее 25 сентября некоторые СМИ и телеграм-каналы писали, что Родионова якобы арестовали и у него дома были обыски. Это связывали с его работой на прежней должности вице-премьера правительства Карелии.

Ранее KP.RU сообщил, что в Москве арестовали имущество бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова.