Мошенники создали фейковый аккаунт руководства Курской АЭС

Злоумышленники создали фейковый чат с аккаунтом руководства Курской АЭС, передает пресс-служба КуАЭС в официальном Telegram-канале.
Представители АЭС заверили, что руководство станции не создает группы в соцсетях, не запрашивает данные и не просит «прислать код подтверждения».
Уточняется, что злоумышленники от лица якобы директора станции Александра Увакина требуют от сотрудников «оцифровать и актуализировать» данные.
Напомним, ранее сообщалось, что мошенники включили в схемы обмана «межведомственные» совещания в Zoom.