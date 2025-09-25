Ричмонд
Мошенники создали фейковый аккаунт руководства Курской АЭС

Злоумышленники требуют от сотрудников «оцифровать и актуализировать» данные.

Источник: Аргументы и факты

Злоумышленники создали фейковый чат с аккаунтом руководства Курской АЭС, передает пресс-служба КуАЭС в официальном Telegram-канале.

Представители АЭС заверили, что руководство станции не создает группы в соцсетях, не запрашивает данные и не просит «прислать код подтверждения».

Уточняется, что злоумышленники от лица якобы директора станции Александра Увакина требуют от сотрудников «оцифровать и актуализировать» данные.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенники включили в схемы обмана «межведомственные» совещания в Zoom.