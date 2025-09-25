Собянин: завершен проект по продлению Мосфильмовской улицы

С 2011 года в Москве возвели 37 автомобильных мостов через Москву-реку и ее притоки, включая Яузу, Битцу, Десну, Сходню, Раменку и другие. В настоящее время проектируются и строятся еще три объекта, среди них — мост через Москву-реку у Новозаводской улицы, мост в рамках реконструкции Рублевского шоссе и мост через реку Пахру на Киевском шоссе.