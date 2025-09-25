Собянин: завершен проект по продлению Мосфильмовской улицы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале о запуске движения по новым дорогам в кинематографическом квартале Раменок, в том числе по продленному участку Мосфильмовской улицы и двум мостам через реку Раменку.
По словам градоначальника, строительство позволило создать дублер проспекта Генерала Дорохова и разгрузить ряд магистралей, включая Мичуринский проспект, где интенсивность движения снизится примерно на 20%. В целом транспортная доступность улучшилась для более чем 300 тысяч жителей округа.
Квартал был создан в 2022 году, и его улицы получили имена выдающихся актеров и режиссеров: Алексея Баталова, Василия Ланового, Евгения Евстигнеева, Сергея Бондарчука, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Фаины Раневской, Олега Янковского, Леонида Гайдая, Иннокентия Смоктуновского и Андрея Миронова. Имена определялись в ходе голосований в проекте «Активный гражданин», собравшем более двух миллионов мнений.
Реализация проекта позволила сократить маршруты до трех километров и снизить время в пути примерно на десять минут. Также уменьшилась загруженность улицы Лобачевского на 24%, Мичуринского проспекта — на 22%, улицы Гайдая — на 30%. Благодаря двум новым мостам Мосфильмовская улица получила прямое соединение с Южной рокадой.
Строительство стартовало в марте 2023 года. Продленный участок Мосфильмовской протянулся на 1,7 километра от Раменского бульвара до улиц Гайдая и Алексея Баталова. Движение организовано по четырем полосам с возможностью выезда на Южную рокаду, Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского.
Часть трассы проходит по двум новым мостам общей длиной 465 метров. По словам мэра, эти сооружения стали «визитной карточкой города», а в темное время суток они будут украшены архитектурной подсветкой. Под одним из мостов в районе улицы Раневской обустроен двухполосный разворот длиной 404 метра.
Кроме того, реконструированы улицы Гайдая (694 метра), Василия Ланового (2,7 километра) и Раневской (260 метров). Всего построено и модернизировано 6,4 километра дорог, включая подъезды к социальной и инженерной инфраструктуре. В 2026 году планируется продление улицы Гайдая на 1,4 километра для организации выезда на проспект Генерала Дорохова.
В 2011—2025 годах в столице было построено около 1550 километров дорог, что составляет почти треть всей улично-дорожной сети, а также 485 новых мостов, тоннелей и эстакад. Создано 352 внеуличных пешеходных перехода. В планах на 2026−2027 годы — строительство 183 километров дорог, 32 транспортных сооружений и 37 пешеходных переходов.
С 2011 года в Москве возвели 37 автомобильных мостов через Москву-реку и ее притоки, включая Яузу, Битцу, Десну, Сходню, Раменку и другие. В настоящее время проектируются и строятся еще три объекта, среди них — мост через Москву-реку у Новозаводской улицы, мост в рамках реконструкции Рублевского шоссе и мост через реку Пахру на Киевском шоссе.