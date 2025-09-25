Ростовская область экспортировала более 370 тонн мяса птицы

С территории Ростовской области экспортировано более 370 тонн мяса птицы. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
— С 8 по 12 сентября 2025 года специалисты ведомства оформили 20 партий мясной продукции общим весом 370 тонн. Весь товар прошел таможенное оформление в Ростовской области перед отправкой за границу, — рассказали в ведомстве.
Партии мяса птицы направлены в четыре страны: 83 тонны — в ОАЭ, 134 тонны — в Таджикистан, 58,2 тонны — в Туркменистан и 95,3 тонны — в Узбекистан.
— Продукция признана полностью безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Качество и безопасность мяса подтверждены лабораторными исследованиями Донского филиала Центра оценки качества агропромышленной продукции. Вся экспортированная продукция соответствует требованиям стран-импортеров.
Порядка 70% внешнеторгового оборота Ростовской области пришлось на страны Азии.