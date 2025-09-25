Актриса Морин Липман вышла замуж за мужчину спустя 60 лет после знакомства

Известная британская актриса и юмористка Морин Липман рассказала, что вышла замуж в возрасте 79 лет. Она встретилась с будущим супругом Дэвидом в 2023 году в гостях у подруги, но позднее выяснилось, что они познакомились более 60 лет назад. Об этом сообщила газета Daily Mail.
После того как пара начала встречаться, возлюбленный актрисы сказал ей, что влюбился в нее, когда увидел, как она выходит из туалета. Позднее стало известно, что у пары уже был роман, но после него женщина забыла Дэвида.
Морин узнала об этом благодаря фотографиям времен молодости Дэвида — она узнала его на снимке, где ему 17 лет, и поняла, что в прошлом они вместе отдыхали в одном отеле. Мужчина тогда пригласил Морин на танец, но не решился продолжить с ней общение из-за своей застенчивости.
Артистка рассказала, что это она сделала предложение Дэвиду. Сначала она сказала это в шутку, но потом они решили сыграть свадьбу по-настоящему. Пара долго готовилась к церемонии: покупала костюм и платье, выбирала свадебный торт, репетировала танец молодоженов, а также организовывала мальчишник и девичник.
— Это был самый счастливый опыт, который у меня когда-либо был, — рассказала Морин в беседе с газетой.
Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», почему людям в почтенном возрасте по-прежнему важны брак и семейные отношения.