Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Испанская полиция установила личность россиянки, погибшей 20 лет назад

Национальная полиция Испании при поддержке Интерпола смогла установить личность россиянки, которую объявили погибшей два десятилетия назад. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили на сайте МВД страны.

Национальная полиция Испании при поддержке Интерпола смогла установить личность россиянки, которую объявили погибшей два десятилетия назад. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили на сайте МВД страны.

Речь идет о женщине, которую нашли мертвой 3 июля 2005 года в провинции Барселона. Полиция обнаружила на теле признаки насильственной смерти. По факту произошедшего организовали расследование, однако личность установить так и не вышло.

Позже Национальное центральное бюро Интерпола Анкары уведомило о «возможном совпадении» отпечатков пальцев в турецких базах данных. Личность погибшей удалось подтвердить только благодаря этому.

На момент смерти женщине был 31 год. Уточняется, что власти России также подтвердили эти данные, добавили в ведомстве.

12 сентября в США спустя почти два десятилетия нашли останки мужчины, пропавшего в 2006 году. Тело обнаружили в затонувшем фургоне на дне реки Огайо неподалеку от лодочного спуска в городе Морганфилд.

Ранее американский дайвер Арчер Майо обнаружил в реке Колумбия пропавший 67 лет назад автомобиль, внутри которого оказались останки двух взрослых людей.