25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет 27 сентября в Институте пограничной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
С 11.00 в Институте погранслужбы посетители смогут увидеть образцы вооружения, выступление роты почетного караула, рукопашный бой, посетить музей истории пограничной службы, учебные аудитории и курсантское общежитие. Также гости смогут пообщаться с руководством Института, профессорско-преподавательским составом и курсантами.
Мероприятие пройдет на ул. Славинского, 4 в Минске. Регистрация участников дня открытых дверей начнется в 10.00.-0-