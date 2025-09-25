Ричмонд
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет 27 сентября в Институте пограничной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

С 11.00 в Институте погранслужбы посетители смогут увидеть образцы вооружения, выступление роты почетного караула, рукопашный бой, посетить музей истории пограничной службы, учебные аудитории и курсантское общежитие. Также гости смогут пообщаться с руководством Института, профессорско-преподавательским составом и курсантами.

Мероприятие пройдет на ул. Славинского, 4 в Минске. Регистрация участников дня открытых дверей начнется в 10.00.-0-