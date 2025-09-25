Заседание Группы высокого уровня Совета Министров СГ пройдет 28 октября в Беларуси

Для усиления обратной связи с жителями обоих государств по вопросам, входящим в компетенцию посткома, было принято решение об организации личного приема граждан уполномоченными должностными лицами, при этом будет использоваться опыт проведения подобных встреч в представительстве посткома в Минске. На портале комитета появился раздел, где заявители могут изложить суть интересующих вопросов и получить квалифицированную консультацию. -0-