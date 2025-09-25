Ричмонд
Заседание Группы высокого уровня Совета Министров СГ пройдет 28 октября в Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Группы высокого уровня (ГВУ) Совета Министров Союзного государства (СГ) состоится 28 октября и пройдет в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Постоянном комитете СГ.

На заседании Постоянного комитета СГ обсудили вопросы, которые будут включены в повестку заседания ГВУ Совета Министров СГ, запланированного на 28 октября в Беларуси. Сопредседателями ГВУ являются глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой и вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук.

Руководители структурных подразделений посткома представили детальную информацию о ходе подготовки вопросов, предложенных белорусской и российской сторонами. Принят план-график проведения согласительных совещаний по вопросам, требующим дополнительного обсуждения ответственными представителями органов госвласти Беларуси и России. Не позднее 7 октября результаты этих совещаний со сводом несогласованных позиций будут представлены госсекретарю СГ.

Для усиления обратной связи с жителями обоих государств по вопросам, входящим в компетенцию посткома, было принято решение об организации личного приема граждан уполномоченными должностными лицами, при этом будет использоваться опыт проведения подобных встреч в представительстве посткома в Минске. На портале комитета появился раздел, где заявители могут изложить суть интересующих вопросов и получить квалифицированную консультацию. -0-

