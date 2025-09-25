Власти Ростова объяснили задержку подачи горячей воды в центре и на Западном

О задержке подачи горячей воды в центре Ростова и Западном жилом массиве рассказали в администрации донской столицы. Об этой теме, отвечая на вопросы горожан, говорил заместитель главы города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Марченко в ходе прямого эфира в соцсетях.