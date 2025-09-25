Власти Ростова объяснили задержку подачи горячей воды в центре и на Западном

О задержке подачи горячей воды в центре Ростова и Западном жилом массиве рассказали в администрации донской столицы. Об этой теме, отвечая на вопросы горожан, говорил заместитель главы города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Марченко в ходе прямого эфира в соцсетях.
Чиновник пояснил, что во время гидравлических испытаний на тепловых сетях выявили ряд дефектов.
— Изношенность сетей существует по всему городу, поэтому в процессе опрессовки мы находим проблемные участки, — отметил Марченко.
По словам чиновника, ресурсоснабжающие организации проводят работы по замене и ремонту поврежденных участков теплотрасс. Эти мероприятия требуют дополнительного времени, что приводит к задержкам с подачей горячей воды.
Сергей Марченко добавил, что полностью избежать аварийных ситуаций невозможно из-за износа коммуникаций.
— Администрация заранее согласовывает графики работ с ресурсоснабжающими организациями, но иногда подачу воды приходится задерживать на несколько дней для качественного ремонта.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
В центре и в Западном жилом массиве Ростова на пять дней отключат горячую воду.