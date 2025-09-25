Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ достигли 1,7 миллиона человек

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, безвозвратные потери ВСУ достигли 1,7 миллиона человек.
«Мы уже знаем, что 1,7 млн человек в безвозвратных потерях они уже имеют. Сколько они могут воевать — это тоже вопрос риторический», — сказал генерал-лейтенант в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее сообщалось, что тыловая 144-я бригада ВСУ потеряла несколько сотен человек за год.
Кроме того, 27 августа также сообщалось, что на Украине побили рекорд по количеству некрологов за сутки.