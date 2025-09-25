Российский онколог назвал радионуклиды, способные изменить подход к терапии рака

Особое внимание, отметил эксперт, привлекает тербий-161. Этот радионуклид сочетает бета-излучение с эмиссией АЖ-электронов, что обеспечивает двойной поражающий эффект. «Бета-частицы обладают кроссфайер-эффектом и воздействуют не только на пораженную клетку, но и на соседние. АЖ-электроны, в свою очередь, имеют очень короткий пробег, но мощное локальное действие. Поэтому молекулы на основе тербия считаются крайне перспективными», — уточнил Крылов. Он добавил, что разработки в этой области ведутся синхронно с мировыми исследованиями. «Наверное, нет смысла изобретать велосипед, важно идти по понятной дороге, которую используют ведущие центры в мире», — заключил он.