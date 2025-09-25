Ричмонд
Полиция Франции расследует пролет неопознанных дронов над военным лагерем

Французские следователи организовали расследование по делу о пролете неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над военным лагерем. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в Union.

— В ночь с воскресенья над лагерем Мурмелон-ле-Гран было замечено несколько летательных аппаратов. Причина этих полетов пока не установлена. Ведется расследование, — уточнили в материале.

По данным издания, военные пока не могут определить точно, кто именно их запустил. Однако в деле точно не замешаны беспилотники Франции, несмотря на расположенный в этом районе центр тактической подготовки операторов БПЛА, передает РИА Новости.

10 сентября польские войска применили оружие в отношении дронов, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».

В Минобороны РФ позже уточнили, что не планировали наносить удары по территории Польши. Там также отметили, что максимальная дальность полета российских БПЛА не превышает 700 километров.

