Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 1,7 миллиона человек в ходе боевых действий. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов.
— Мы уже знаем, что 1,7 миллиона человек в безвозвратных потерях они уже имеют. Сколько они могут воевать — это тоже вопрос риторический, — добавил военный в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее главнокомандующий украинской армии Александр Сырский рассказал, что ВСУ планируют в 2025 году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов. Внедрение роботизированного оружия рассматривается как способ компенсировать нехватку личного состава.
29 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на контрактную службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут принимать мужчин старше 60 лет.
Украина мобилизует около 30 тысяч солдат каждый месяц — при этом 1,5 миллиона украинцев не получили повестки из-за нехватки денег на конверты.