В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полёты

Ранее стало известно, что более 350 пассажиров рейса Самара — Анталья почти сутки провели в аэропорту Самары из-за многократных переносов вылета. Люди жаловались, что авиакомпания не предоставила им отели и не назвала точное время отправления. В итоге истощённые пассажиры устроили массовый протест прямо в зале ожидания.