Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полёты

В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения на вылет и приём самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что они действовали с 21:13 до 21:57 мск и были введены исключительно в целях безопасности. Сейчас аэропорт Донское работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что более 350 пассажиров рейса Самара — Анталья почти сутки провели в аэропорту Самары из-за многократных переносов вылета. Люди жаловались, что авиакомпания не предоставила им отели и не назвала точное время отправления. В итоге истощённые пассажиры устроили массовый протест прямо в зале ожидания.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.