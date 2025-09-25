Астрономы уловили ярчайший за историю наблюдений радиосигнал из космоса

Сообщается, что сигнал был зафиксирован 16 марта, он длился менее четверти секунды. Ученые предположили, что такой короткий импульс свидетельствует о том, что его источник расположен относительно близко к Земле — примерно в 130 миллионах световых лет. Также установлено, что сигнал поступил с окраины галактики NGC 4141.