Астрономы уловили ярчайший за историю наблюдений радиосигнал из космоса

Астрономы зафиксировали сигнал FRB 20250316A, пришедший из созвездия Большой Медведицы, он стал самым быстрым радиовсплеском за всю историю наблюдений, передает сайт научно-технических новостей Phys.org.
Сообщается, что сигнал уже получил неофициальное название RBFLOAT («ярчайшая радиовспышка всех времен»), поймали его при помощи установки FRB Outrigger, работающей в рамках проекта CHIME.
Сообщается, что сигнал был зафиксирован 16 марта, он длился менее четверти секунды. Ученые предположили, что такой короткий импульс свидетельствует о том, что его источник расположен относительно близко к Земле — примерно в 130 миллионах световых лет. Также установлено, что сигнал поступил с окраины галактики NGC 4141.
Отмечается, что FRB считаются одними из самых загадочных явлений, пока есть только предположения их может вызывать либо коллапс звезд, либо активность нейтронных объектов, либо другие неизвестные процессы.
