ФИФА представила талисманов футбольного ЧМ-2026

В качестве маскотов были выбраны белоголовый орел Клатч, лось Мейпл и ягуар Заю.

Источник: Аргументы и факты

Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала талисманов чемпионата мира 2026 года, которые представляют принимающие турнир США, Канаду и Мексику. Соответствующую информацию опубликовали на сайте организации.

Так, в качестве маскотов были выбраны белоголовый орел Клатч (США), лось Мейпл (Канада) и ягуар Заю (Мексика).

Как отметил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, талисманы «возьмут на себя ключевую роль в невероятной, развлекательной атмосфере».

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на приезд Владимира Путина в США на чемпионат мира по футболу. Глава Белого дома отметил, что все будет зависеть от развития событий.

