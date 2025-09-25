ФИФА представила талисманов футбольного ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала талисманов чемпионата мира 2026 года, которые представляют принимающие турнир США, Канаду и Мексику. Соответствующую информацию опубликовали на сайте организации.
Так, в качестве маскотов были выбраны белоголовый орел Клатч (США), лось Мейпл (Канада) и ягуар Заю (Мексика).
Как отметил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, талисманы «возьмут на себя ключевую роль в невероятной, развлекательной атмосфере».
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на приезд Владимира Путина в США на чемпионат мира по футболу. Глава Белого дома отметил, что все будет зависеть от развития событий.