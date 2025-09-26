В Пермском крае школьники получили от Мизулиной учебники по обществознанию

Школьники из Пермского края получили от Екатерины Мизулиной учебники по обществознанию, сообщается в телеграм-канале главы Лиги безопасного интернета.
На фото, опубликованном Екатериной Мизулиной, — посылка с книгами, лежащая на ступеньке школьной лестницы.
«Как и обещала, учебники по обществознанию прибыли в одну из школ Пермского края (номер школы не называю сознательно). Вместе с поздравлением от меня педагогам к предстоящему дню учителя», — пояснила она.
Ранее глава Лиги безопасного интернета опубликовала видеозапись, на которой подростки сжигают новые учебники в лесу.
После этого Екатерине Мизулиной начали приходить сообщения от школьников с жалобами на нехватку учебников. Автором одного из них стала школьница из Пермского края.
«У нас в школе как раз не хватает этих учебников, которые они порвали и сожгли», — написала ученица.
В ответ Екатерина Мизулина пообещала приобрести и передать учебники по обществознанию для всего класса девочки.
