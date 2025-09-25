Житель Лунинца задержан за хранение марихуаны

Установлено, что. являясь работником сельскохозяйственного предприятия, проезжая между различными участками местности, молодой человек обнаружил дикорастущую коноплю. Воспользовавшись отсутствием внимания, он сорвал несколько растений, которые в последующем хранил в арендованном автомобиле.