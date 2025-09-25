25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Лунинца задержан за хранение марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Сотрудники наркоконтроля Лунинецкого РОВД задержали 18-летнего местного жителя, который незаконно хранил опасное наркотическое средство марихуана.
Установлено, что. являясь работником сельскохозяйственного предприятия, проезжая между различными участками местности, молодой человек обнаружил дикорастущую коноплю. Воспользовавшись отсутствием внимания, он сорвал несколько растений, которые в последующем хранил в арендованном автомобиле.
В транспортном средстве правоохранителями обнаружено и изъято около 70 г опасного наркотического средства марихуана, фасованного в полимерные пакеты.
В беседе с сотрудниками милиции молодой человек пояснил, что указанное наркотическое средство хотел использовать в личных целях. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. -0-