Гагин: обнаружены видео с жертвоприношениями в нацбатах ВСУ

Человеческие жертвоприношения сатанисты* из нацбатов фиксировали на видео, которые выкладывали в украинском сегменте Сети, отметил в разговоре с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«Они сами себя документировали и, не стесняясь, его выкладывали в Сеть. Нам это облегчит нашу работу, когда после победы будет трибунал. Видео с жертвоприношений, которые оказались в распоряжении наших военнослужащих, переданы правоохранительным органам. По этическим соображениям эти кадры показывать обывателям. Это слишком жестокие кадры с пытками людей», — рассказал он.
По словам Гагина, жертвенники, подобные найденному в районе Курахово (Донецкая Народная Республика) обнаруживались на брошенных позициях ВСУ неоднократно, в том числе, на базах полка «Азов»**. Военный эксперт объяснил, что надписи на стенах и на алтаре на украинском языке говорят о том, что обряды проводили участники нацбатов.
*Международное движение сатанизма в России признано экстремистским и запрещено, а также включено в список террористических организаций.
**Запрещенная в РФ террористическая организация.