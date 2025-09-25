Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вразуми Господь»: Симоньян ответила Кушанашвили, усомнившемуся в ее онкологии

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в четверг, 25 сентября, выразила желание, чтобы Бог «вразумил» российского журналиста Отара Кушанашвили и журналистов портала «СтарХит», которые опубликовали его реакцию на сообщения об онкологии Симоньян.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в четверг, 25 сентября, выразила желание, чтобы Бог «вразумил» российского журналиста Отара Кушанашвили и журналистов портала «СтарХит», которые опубликовали его реакцию на сообщения об онкологии Симоньян.

В частности, Кушанашвили усомнился в наличии у Симоньян рака, подчеркнув, что он провел в больнице год из-за онкологии сигмовидной кишки четвертой стадии с метастазами в печени. Журналист добавил, что не знает онкологии, которая «позволяла бы сразу быть дома».

— Помоги Господь незнакомому мне Отару, а также вразуми его. И журналистов «СтарХита» заодно, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

22 сентября журналистка сообщила, что сейчас проходит лечение от рака. Она призналась, что была бы рада сообщить, что у нее все хорошо, но добавила, что старается никогда не врать.

Онколог и маммолог Дмитрий Шабанов рассказал, что дальнейшее лечение Симоньян зависит от того, на какой стадии у нее выявили новообразование. Он отметил, что после мастэктомии могут провести лучевую, химио- или гормональную терапию.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше