«Вразуми Господь»: Симоньян ответила Кушанашвили, усомнившемуся в ее онкологии

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в четверг, 25 сентября, выразила желание, чтобы Бог «вразумил» российского журналиста Отара Кушанашвили и журналистов портала «СтарХит», которые опубликовали его реакцию на сообщения об онкологии Симоньян.
В частности, Кушанашвили усомнился в наличии у Симоньян рака, подчеркнув, что он провел в больнице год из-за онкологии сигмовидной кишки четвертой стадии с метастазами в печени. Журналист добавил, что не знает онкологии, которая «позволяла бы сразу быть дома».
— Помоги Господь незнакомому мне Отару, а также вразуми его. И журналистов «СтарХита» заодно, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
22 сентября журналистка сообщила, что сейчас проходит лечение от рака. Она призналась, что была бы рада сообщить, что у нее все хорошо, но добавила, что старается никогда не врать.
Онколог и маммолог Дмитрий Шабанов рассказал, что дальнейшее лечение Симоньян зависит от того, на какой стадии у нее выявили новообразование. Он отметил, что после мастэктомии могут провести лучевую, химио- или гормональную терапию.