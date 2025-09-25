Бойцы создали мемориал в память о павших товарищах

Спецкор «Вечерней Москвы» продолжает работу в зоне СВО. Он встретился с офицером, который создал памятник бойцам 42-й гвардейской дивизии.
Бойцы 42-й гвардейской мотострелковой дивизии установили в центре Токмака (Запорожская область) звонницу. Колокола на ней сделаны из снарядных гильз, а черные розы вырезаны из патронных «цинков». И даже как будто висящие над мемориалом коптеры и взлетающие ввысь журавли — все создано из материалов, собранных на месте страшных боев в районе села Работино, где летом 2023 года дивизия и другие подразделения группы войск «Днепр» встали на пути вражеского «контрнаступа». И удержали страшный удар.
На памятном камне в основании звонницы можно прочитать цитату из гоголевского «Тараса Бульбы»: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая пересилила бы РУССКУЮ СИЛУ». Сам создатель памятника, командир взвода с позывным «Кардан», считает, что создание монумента было своего рода его послушанием.
— Благодарю Бога, что нам удалось создать памятник, — говорит он — Мы здесь все в одном строю, все рискуем. Не на курорте отдыхаем. Но я, каждый вечер ложась спать, говорил: «Господи, дай мне время доделать». Ведь память о ребятах должна жить.
И превратились в белых журавлей…
Идея создать мемориал пришла в голову командиру дивизии, а реализовать ее доверили «Кардану», признанному мастеру на все руки. Сам офицер — ветеран, руководитель одного из отделений «Боевого братства». До начала СВО был руководителем крупных производств, а когда объявили мобилизацию, как и тысячи жителей московского региона (сам он из Подмосковья), отправился «за ленточку».
— Памятник мы сделали в виде часовенки. Была идея, чтобы уходящие в небо журавли символизировали души бойцов, отправляющиеся к Господу Богу. Помните, как в песне «Журавли», — рассказывает «Кардан», расправляя ленточку на траурном венке. — А дроны, осколки и взрывы оставались внизу, на земле. И у нас получилось, чтобы памятник играл, оживал: когда дует ветер — журавли покачивают крыльями, а у дронов крутятся пропеллеры.
Когда бойцы дивизии узнали, что в память об их павших товарищах создается звонница, многие решили помочь. Ктото привозил с «передка» гильзы от снарядов, цинки от патронов, осколки. А другие просили, чтобы им позволили приварить к мемориалу хотя бы один цветок или листик — в память о павших друзьях.
Родина позвала, мы откликнулись.
О страшных боях лета 2023-го «Кардан» знает не понаслышке. Ему — командиру взвода пехоты — часто приходилось бывать в самом пекле.
— Родина попросила о помощи, и мы откликнулись. Я командиру так и сказал: я всегда верен долгу и присяге, и пока не закончится СВО, мы останемся здесь, — объясняет офицер. — Там, где сталью и кровью пишется новая история нашей страны. Да, враг силен и хорошо вооружен. Но в Великую Отечественную войну ситуация была куда хуже, а мы победили. Поэтому нужно, как тогда, чтобы каждый человек работал на приближение нашей общей Победы.
Он уверен: честь офицера — это его достоинство.
— Если ты носишь офицерские погоны, то должен быть примером для своего подразделения и до последнего выполнять боевые задачи, поставленные Родиной, — говорит он.
Мастер на все руки.
Одним памятником работа «Кардана», конечно, не ограничивается. Он постоянно при деле — в свободное время ремонтирует машины, приспосабливая их к реальным фронтовым условиям. А еще делает сувениры из осколков и гильз, которые раздает своим боевым товарищам.
— Кто-то песни пишет, кто-то на гитаре играет, кто-то рисует картины. Ну, а я работаю с металлом. То, что я делаю, это тоже память о наших погибших воинах, — рассказывает он. — Я ничего не продаю: все, что делаю, отдаю даром. Эта память должна жить, и ее не купишь за деньги. Поэтому, когда есть свободное время, сижу у себя в мастерской и работаю — тут подстучал, там нарезал из цинков заготовки. Весь материал собираю или сам на позициях, или ребята, которые знают, чем я занимаюсь, привозят.
Когда выдается свободная минутка, даже на позициях «Кардан» находит время, чтобы наделать заготовок для своих цинковых роз. Чтобы в еще одной российской квартире спустя, может быть, много лет седой ветеран взглянул на черный металлический цветок и сказал своему внуку: «Я тоже был там, в стальной сорок второй дивизии. Мы выжили в огненном аду и победили, отстояли честь Родины».