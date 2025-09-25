Ученые предложили нанести ядерный удар по астероиду 2024 YR4

Ученые предложили сценарий защиты Земли от потенциальной космической угрозы — астероида 2024 YR4. Свои инициативы они описали на сервере препринтов arXiv.
Исследователи зафиксировали космический объект диаметром 60 метров в 2024 году. Сначала вероятность его столкновения с планетой оценивалась в три процента, позже угрозу вовсе исключили.
Однако все еще остается риск того, что он врежется в Луну в декабре 2032 года.
Ученые рассмотрели два сценария. Первый — изменить орбиту объекта, слегка сместив его траекторию. Даже минимальное отклонение позволит гарантированно избежать столкновения.
Второй сценарий — уничтожение астероида. Один из вариантов — удар массивным аппаратом, другой — ядерный взрыв. Расчеты показывают, что бомбы мощностью в одну мегатонну достаточно, чтобы раздробить 2024 YR4 на обломки, уточнили в издании.
Ранее профессор КФУ Юрий Нефедьев утверждал, что данный астероид диаметром 70 метров и массой 230 тысяч тонн может столкнуться с Землей.
«Вечерняя Москва» разобралась, действительно ли стоит бояться катастрофы. Небесное тело открыли 27 декабря 2024 года в обсерватории ATLAS в Чили.