Во Франции над военным лагерем пролетели неопознанные БПЛА, ведется следствие

Установлено, что пролетевшие над военным лагерем беспилотники не были французскими.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции власти расследуют пролет нескольких неопознанных дронов над военным лагерем. Об этом сообщило местное издание Union.

«В ночь с воскресенья над лагерем Мурмелон-ле-Гран было замечено несколько летательных аппаратов. Причина этих полетов пока не установлена. Ведется расследование», — отмечается в публикации.

По данным газеты, военные пока не могут сказать, кто их запустил. При этом уверяют, что речь не идет о французских военных беспилотниках, несмотря на расположенный поблизости центр тактической подготовки операторов БПЛА.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на четверг, 25 сентября, в Дании зафиксировали полеты беспилотников поблизости от нескольких аэропортов страны. По информации полиции региона Южная Ютландия, дроны заметили около аэропортов Ольборга, Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа, где расположена авиабаза Королевских ВВС Дании с истребителями F-16 и F-35.

Кроме того, сообщалось о случаях появления неизвестных дронов и в других регионах Дании.

