Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил разочарование в своём российском коллеге Владимире Путине. Ничего нового, впрочем, не произошло — Трамп снова повторил слова про разочарование, не привязываясь ни к каким актуальным событиям.
«Я очень разочарован в Путине», — заявил Трамп на встрече с Эрдоганом, обсуждая украинский кризис.
Трамп прежде утверждал, что его личные контакты с Путиным не повлияли на урегулирование украинского кризиса. Он систематически выражает свое разочарование российским лидером каждый раз, когда встречается с Зеленским или европейскими лидерами, науськивающими его против России.
Ранее KP.RU сообщил, что пока Запад и Трамп катаются на эмоциональных качелях — в Кремле снова спокойно заявили, что СВО продолжится до достижения ее целей. Так как в них — залог благополучного существования России и ее граждан.