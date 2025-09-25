Крысиное царство в московском ЖК: дети ловят грызунов руками

Один из жилых комплексов на юго-западе Москвы атаковали полчища крыс, которые уже не боятся людей и проникают в квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на жильцов комплекса.
По словам жителей, ситуация стала критической. Грызуны проникают уже и в квартиры, их слышно даже под натяжным потолком, а в доме 14/2 они пролезают в подъезды через щели.
Особенно остро проблема стоит у детской площадки рядом с кафе. Там крысы, живущие под полом заведения, ведут себя как хозяева: бегают между людьми и запрыгивают на столы.
Самое тревожное, по словам местных жителей, — реакция детей. Для малышей грызуны стали опасным «развлечением»: они пытаются ловить их руками и даже лезут в крысиные норы. Родители всерьез опасаются, что это может закончиться укусами и заражением опасными инфекциями.
Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, однако там, по данным канала, от проблемы открестились, заявив, что это не их зона ответственности.
