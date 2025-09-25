Сергей Лидов: Фотография для меня — это образ жизни

27 сентября отмечает 80-й по счету день рождения Сергей Лидов, легендарный фотохудожник, глава Гильдии фотографов и учредитель «Золотого глаза». Он не расстается с камерой и сегодня. 41 километр отснятой им фотопленки — точно не повод останавливаться.
— Сергей Львович, скажите честно: вы, мастер, большую часть жизни работавший с пленкой, злитесь хоть немного на сменившую ее «цифру»?
— А можно я начну отвечать с небольшой преамбулы? Уже в 20 лет работал в журнале «Советский Союз» профессиональным фотографом, снимая очень хорошей аппаратурой. Работая с пленкой, я использовал фильтры: женщин, скажем, надо было снимать чуть мягче, мужчин — речь о портретах — чуть строже, таскал с собой освещение и много прочей атрибутики. Спорт я снимал не сериями, а с годами научился предчувствовать кульминационный момент и нажимал кнопку за мгновение до него. Так вот, мое мнение: переход на цифру принес огромную техническую удачу. Камера ныне делает 40 кадров в секунду — против 24 в кино, так что в подобном предчувствии нет уже особой нужды. Другое дело, что это не отменяет необходимости видеть кадр.
— Вы один из самых титулованных фотомастеров. А есть что-то такое, о чем вы мечтаете?
— В этом году Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России исполняется 25 лет. Я получил «Золотой глаз» под номером 001 еще до ее учреждения и затем сам награждал этой престижной премией самых известных фотографов — и Володю Мусаэльяна, и Колю Рахманова, и Юру Транквиллицкого, многих других и искренне считаю, что все самые главные в мире награды за фото должны быть в России, поскольку наши фотографы — лучшие. И в связи с пониманием этого у меня есть и мечты, и цели. Одна — сделать Культурный центр мирового класса, где вся история страны была бы представлена в фотографиях. Вторая — возродить Русское фотографическое общество, которое закрылось в 1930-х годах. Кстати, в России фотографией была увлечена и царская семья, и я мечтаю, чтобы такое общество возглавил кто-то из наших первых лиц.
— Когда вы начинали, фотография манила многих, но доступна была не для всех. Сейчас все проще…. Что для вас фото — сейчас?
— Фото — это орудие, которое человека может как убить, так и вознести на невероятную высоту. И этим новым видом искусства надо активно пользоваться. В том числе — воспитывая подрастающее поколение визуально. Я застал время, когда в Манеже в 1960-х годах выставлялись работы лучших мастеров мира, и очередь была — в три круга вокруг здания. Для меня фотография — образ жизни. Я другого-то ничего и не умею! И снимать продолжаю.
ДОСЬЕ.
Сергей Львович Лидов родился 27 сентября 1945 года. Занимается фотографией более 50 лет, самый титулованный фотограф России. Автор 9 альбомов и участник более 200 выставок в России и за рубежом. Создал кафедру «Тележурналистика и фотография» в музейно-выставочном центре Московского финансово-юридического университета. Лауреат национальной премии «Золотой глаз России».