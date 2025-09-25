Сергей Лидов: Фотография для меня — это образ жизни

— В этом году Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России исполняется 25 лет. Я получил «Золотой глаз» под номером 001 еще до ее учреждения и затем сам награждал этой престижной премией самых известных фотографов — и Володю Мусаэльяна, и Колю Рахманова, и Юру Транквиллицкого, многих других и искренне считаю, что все самые главные в мире награды за фото должны быть в России, поскольку наши фотографы — лучшие. И в связи с пониманием этого у меня есть и мечты, и цели. Одна — сделать Культурный центр мирового класса, где вся история страны была бы представлена в фотографиях. Вторая — возродить Русское фотографическое общество, которое закрылось в 1930-х годах. Кстати, в России фотографией была увлечена и царская семья, и я мечтаю, чтобы такое общество возглавил кто-то из наших первых лиц.