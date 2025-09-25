Госдеп одобрил продажу ФРГ до 400 управляемых ракет AMRAAM на 1,23 млрд долларов

Эта поставка предназначена для укрепления обороноспособности Германии, особенно в рамках модернизации истребителей F-35. Также она поможет расширить возможности НАТО в планировании и проведении совместных операций. В агентстве подчеркнули, что эта сделка, якобы, не изменит военный баланс в регионе.