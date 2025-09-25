Ричмонд
Госдеп одобрил продажу ФРГ до 400 управляемых ракет AMRAAM на 1,23 млрд долларов

США готовы продать Германии несколько сотен современных управляемых ракет.

Источник: Комсомольская правда

Госдепартамент США разрешил продажу Германии до 400 управляемых ракет класса «воздух-воздух» AIM-120D-3 AMRAAM и сопутствующего оборудования. Общая стоимость сделки составляет 1,23 миллиарда долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности, входящее в состав Министерства обороны США.

Вместе с ракетами будут поставлены комплектующие, запасные части, системы защиты информации, учебные материалы и техническая документация. Основным исполнителем контракта станет компания RTX.

Эта поставка предназначена для укрепления обороноспособности Германии, особенно в рамках модернизации истребителей F-35. Также она поможет расширить возможности НАТО в планировании и проведении совместных операций. В агентстве подчеркнули, что эта сделка, якобы, не изменит военный баланс в регионе.

Ранее KP.RU сообщил, что западные СМИ утверждают, будто бы США хотят продать странам НАТО оружия для дальнейшей передачи Украине на 10 млрд долларов.

