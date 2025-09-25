Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке кишечных инфекций

«Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в течение всего 2025 года в Российской Федерации не превышала среднемноголетний уровень. С начала осени роста заболеваемости ОКИ в Российской Федерации не отмечается. За последнюю неделю фиксируется снижение — почти на 10%», — рассказали в пресс-службе.