Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке кишечных инфекций

Роспотребнадзор не отмечает роста заболеваемости кишечными инфекциями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) с начала осени в России не отмечается, за последнюю неделю фиксируется снижение, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее СМИ сообщали, что с наступлением осени в России фиксируется рост заболеваемости кишечными инфекциями.

«Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в течение всего 2025 года в Российской Федерации не превышала среднемноголетний уровень. С начала осени роста заболеваемости ОКИ в Российской Федерации не отмечается. За последнюю неделю фиксируется снижение — почти на 10%», — рассказали в пресс-службе.

Острые кишечные инфекции — это большая группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными кишечными микробами. Возбудители могут попадать в организм человека с пищей, водой или через грязные руки и различные предметы обихода.