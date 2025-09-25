Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке кишечных инфекций

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) с начала осени в России не отмечается, за последнюю неделю фиксируется снижение, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее СМИ сообщали, что с наступлением осени в России фиксируется рост заболеваемости кишечными инфекциями.
«Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в течение всего 2025 года в Российской Федерации не превышала среднемноголетний уровень. С начала осени роста заболеваемости ОКИ в Российской Федерации не отмечается. За последнюю неделю фиксируется снижение — почти на 10%», — рассказали в пресс-службе.
Острые кишечные инфекции — это большая группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными кишечными микробами. Возбудители могут попадать в организм человека с пищей, водой или через грязные руки и различные предметы обихода.