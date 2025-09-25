Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Причины не назывались. Перекрыли движение в 22.48 мск.
