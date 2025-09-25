Поздравления с Днем воспитателя и всех дошкольных работников

После рабочего дня наступает время совместного чаепития. Это может быть как мероприятие для всего коллектива, так и праздник в отдельной группе. За чашкой чая и домашними угощениями (часто сотрудники готовят что-то сами) стираются формальные границы. Воспитатели, нянечки, администрация общаются в нерабочей обстановке, делятся историями, шутят и просто отдыхают.